Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yangın; hastalar tahliye edildi

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Bölümü’nde yangın çıktı. Birçok servisi duman kaplarken, hasta ve refakatçileri ise dışarı çıkarıldı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Bölümü’nde bugün saat 13.10 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede, çıkan dumanlar Radyoloji ile birlikte birçok servisi kapladı. Servislerde yatarak tedavi gören hastalar ve refekatçileri görevliler tarafından dışarı çıkarıldı. Çok sayıda ekip, yangına müdahale etti.