Dicle Üniversitesi eski rektörü ile eski yardımcısının tahliyesine itiraza ret

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın soruşturmasında, Dicle Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ile eski yardımcısı Prof. Dr. Aytekin Sır\'ın \'terör örgütü kurma ve yönetme\' iddiasıyla yargılandıkları davadan tahliye edilmesine üst mahkemede yapılan itiraz reddedildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca Dicle Üniversitesi\'ndeki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 24 Temmuz 2016\'da tutuklanan, haklarında \'terör örgütü kurma ve yönetme\' suçlarından 22,5\'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski rektör Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ve eski yardımcısı Prof. Dr. Aytekin Sır, yargılandıkları Diyarbakır 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 21 Şubat günü tahliye edildi. Duruşmada, Saraç ve Sır\'ın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildiren cumhuriyet savcısı, üst mahkeme konumundaki 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne başvurarak, tahliye kararına itiraz etti. Üst mahkemeye sunduğu dilekçesinde, kuvvetli suç şüphesinin varlığını ortaya koyan deliller olduğunu gerekçe gösteren savcı, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirtti. Dilekçede, Ayşegül Jale Saraç ve Aytekin Sır hakkında verilen tahliye kararının kaldırılması, tutuklanmalarına yönelik yakalama emrinin düzenlenmesi talep edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talebini değerlendiren 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nin adli kontrol istemiyle Saraç ve Sır\'ın tahliyesine yönelik kararının yerinde olduğu belirtildi. Savcının tutuklanmaya yönelik yakalama emri çıkarılması yönündeki itirazı da reddedildi. İtirazın değerlendirilmesinin ardından dosya, yeniden yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi.