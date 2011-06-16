Dicle tahliye ediliyor, Meclis İçin son karar YSK'nın!

T24 - Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası verildiği için milletvekilliği zora giren Dicle'ye milletvekilliği yolunu açtı. Bu arada Hatip Dicle'nin avukatları YSK'nın istediği savunmayı cuma günü kendilerine ulaştıracaklarını açıkladı.



Önder: Meclis'e eksiksiz gireceğiz



Dicle mahkemeye başvurmuş; verilen hapis cezasının daha önce fazladan yattığı hapis yıllarından mahsup edilmesini talep etmişti.



Dicle, terör örgütü KCK davasından yaklaşık 17 aydır tutuklu. Ayrıca, DEP davasından da yaklaşık 3 yıl fazla yattığı belirtiliyor. Dicle, kendisine verilen son hapis cezasının işte bu sürelerden düşülmesini istemişti.





YSK'nın tavrı



YSK, 'hukuken yapabileceğimiz bir şey yok' diyerek, Dicle'nin milletvekilliğini kesinleşmiş mahkumiyet kararı olduğu için düşürme eğiliminde bulunduruyordu...



