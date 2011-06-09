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DİCLE, SEÇİLSE DE MİLLETVEKİLİ OLAMAYACAK ANKARA (A.A)

09 Haziran 2011 13:35

-DİCLE, SEÇİLSE DE MİLLETVEKİLİ OLAMAYACAK ANKARA (A.A) - 09.06.2011 - Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin, Bağımsız Milletvekili adayı Hatip Dicle'nin, ''Silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan aldığı 1 yıl 8 ay hapis cezasını onamasının ardından, Hatip Dicle'ye milletvekilliği yolu kapandı. Yargıtay'ın onama kararının ardından Dicle'nin adı oy pusulalarında kalacak, ancak seçildiği takdirde milletvekili olamayacak. Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, 31 Mart 2008 tarihinde Dicle hakkında, ''Terör örgütü propagandasını yaptığı'' iddiasıyla dava açmış, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi de Hatip Dicle'yi, 1 yıl 8 ay hapse mahkum etmişti.  Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Dicle'ye verilen hapis cezasını onadı.  Hatip Dicle'nin cezasının onandığına ilişkin Yargıtay kararı Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderilecek. YSK, bağımsız milletvekili adayı olarak oy pusulalarında yer alan Dicle'nin adını pusuladan çıkarmayacak, ancak Dicle seçildiği taktirde milletvekili olamayacak.

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