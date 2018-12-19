T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dicle Nehri'nin yükselmesiyle suda kaybolan kamyonet bulundu

İhsan YILMAZ/EĞİL (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde, Dicle Barajı'nın açılmaya çalışılan kapağının kopması sonucu Dicle Nehri'nin yükselmesiyle suda sürüklenip, kaybolan ve içinde tüfek bulunan güvenlik görevlilerine ait kamyonet, 5 kilom

19 Aralık 2018 15:28

İhsan YILMAZ/EĞİL (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Eğil ilçesinde, Dicle Barajı\'nın açılmaya çalışılan kapağının kopması sonucu Dicle Nehri\'nin yükselmesiyle suda sürüklenip, kaybolan ve içinde tüfek bulunan güvenlik görevlilerine ait kamyonet, 5 kilometre uzaklıkta bulundu.
Eğil ilçesindeki Dicle Barajı\'nda yağış nedeniyle oluşan fazla suyun tahliyesi için açılmaya çalışılan kapak, 13 Aralık Perşembe akşamı yerinden koptu. Suyun aktığı Dicle Nehri kıyısında bulunan baraj firmasının güvenlik görevlilerine ait, 21 AG 740 plakalı kamyonet, akıntı nedeniyle suda sürüklenerek, kayboldu. İçinde güvenlik görevlilerinin tüfeğinin de olduğu kamyonet, suyun çekilmesiyle sürüklendiği yerden 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YILMAZEĞİL Diyarbakır DHADİYARBAKIR EğilDicle BarajıDicle NehriEğilBarajıAralık PerşembeSuyunAGFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24