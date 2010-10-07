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DİCLE NEHRİ'NDE İKİ ÇOCUK BOĞULDU CİZRE (A.A)

07 Ekim 2010 19:50

-DİCLE NEHRİ'NDE İKİ ÇOCUK BOĞULDU CİZRE (A.A) - 10.07.2010 - Şırnak'ın Cizre ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren iki çocuk boğuldu.  Alınan bilgiye göre, Nur Mahallesi yakınlarından geçen Dicle Nehri'ne arkadaşları ile birlikte serinlemek için giren Nurullah Bağlan (13), akıntıya kapılarak kayboldu. Nehir kenarında oturan Uğur İdim (15) arkadaşının durumunu fark ederek, onu kurtarmak için suya atladı. Ancak, Uğur İdim de arkadaşı gibi akıntıya kapıldı. 2 kişinin akıntıya kapılarak kaybolduğunu gören vatandaşlar, kurtarma çalışmaları başlattı. Vatandaşların yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu önce İdim'in, ardından da Bağlan'ın cesedi nehirden çıkarıldı.  Bağlan ve İdim'in cesetleri, otopsi yapılmak üzere Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 

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