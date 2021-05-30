Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan genç boğuldu

Diyarbakır'da yüzmek için Dicle Nehri'ne giren Serhat Günel (16), akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay akşam saatlerinde Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı Karpuzlu mahallesinde meydana geldi. Yüzmek için Dicle Nehri'ne giren Serhat Günel, akıntıya kapılarak bir süre sonra gözden kayboldu. Beraberindeki arkadaşı Günel'in ailesine haber verdi.

Ailenin ihbarıyla olay yerine AFAD, UMKE, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK), sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerini beklemeden Günel'i bulmak için suya giren bir yakını, boğulma tehlikesi geçirince çevrede bulunanlar tarafından kurtarıldı. 3 saat süren aramanın ardından Serhat'ın cansız bedeni, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından nehirden çıkarıldı.