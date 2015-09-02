Dicle Haber Ajansı'na bir günde ikinci erişim engeli

Dicle Haber Ajansı'nın internet sitesini 5 kez kapatan TİB, sabah saatlerinde açılan www.diclehaber.info sitesini de kapatarak, 40 gün içinde ajansın 6 internet sitesini erişime engellemiş oldu.

Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile DİHA sırasıyla www.diclehaber.com, www.diclehaber.com.tr, www.dihanews.com ve www.dihanews.net isimli adreslerini kapatan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), sabah saatlerinde www.diclenews.org adresini erişime engelledi.

Adresin kapatılmasıyla www.diclehaber.info adresi üzerinden yayın yapan ajansın akşam saatlerinde adresine 2'nci kez erişim engellendi.

Açılan www.diclehaber.info adresinin erişime engellenmesiyle son 40 günde DİHA'nın 6 internet sitesi erişime engellenmiş oldu.