Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nden Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Raporu: 4 gazeteciye '21 yıl 6 ay 22 gün' hapis cezası verildi

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nin, 2020’nin ilk ayında, gazetecilerin maruz bırakıldığı hak ihlallerine yönelik hazırladığı raporda 4 gazeteci hakkında 21 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildiği belirtildi.

Raporda ayrıca, 2 gazeteci hakkında dava açıldığı, 12 gazetecinin yargılandığı ve bine yakın gazetecinin sarı basın kartı iptal edilip tepkiler üzerine tekrar aktifleştirildiği yazıldı.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, ‘Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Raporu’ şu şekilde:

2020 yılının ilk ayında da basına ve gazetecilere yönelik baskılar devam etti. Basın emekçileri yılın ilk ayında engelleme ve sorunlarla karşı karşıya kaldı. Birçok gazeteci hakkında dava açıldı, birçok gazeteciye ceza verildi.

2019 yılında getirilen 1. Yargı Paketi ile sözde gazeteciler ve basın kurumlarıyla ilgili kimi düzenlemelerde yapıldı.

Ancak bu konuda hiçbir değişiklik yaşanmadı. Yine basın kurumlarına yönelik saldırılar ve zorluklar sürdü, gazeteciler işlerinden edildi. Bu politikalarla iktidara yönelik tek bir muhalif sesin bile çıkmasını engellemeyi amaçlanıyor. Bu nedenle muhalif yayın yapan gazetelere ilan ambargosu uygulandı.

“Tek tip” manşetin dışına çıkan ve farklı haberleri manşetine taşıyan gazeteler hakkında davalar açıldı, basın emekçileri hakkında soruşturmalar açıldı.

İktidarın kalemşörlüğünü yapmayarak, özgür basın geleneğini sürdüren bine yakın gazetecinin sarı basın kartları iptal edildi.

Yükselen tepkiler üzerine geri adım atılarak, sarı basın kartları tekrar aktif edildi. Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kartlarla ilgili değerlendirme sürecinin devam ettiği açıklandı.

İktidara göre; iktidar propagandası yapmayanlar gazeteci değildir. Bununla “Tek tip” basın oluşturulmak isteniyor.

Bu uygulamalardan dolayı Türkiye’de basının özgürlüğünden söz edilemez. Türkiye her gün basın özgürlüğü noktasında geriye doğru gidiyor.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği olarak, basına yönelik baskı ve engellemelerin sonlandırılmasını, basın emekçilerinin özgür çalışma ortamının sağlanmasını talep ediyoruz. Basın özgürlüğünü sağlayana kadar mücadelemizin kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyoruz.

Ocak ayında gazetecilere yönelik hak ihlalleri şöyle:

* 2 gazeteci hakkında dava açıldı.

* 12 gazeteci yargılandı.

* 4 gazeteci hakkında 21 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

* 2 gazeteci tahliye edildi.

* Bine yakın gazetecinin sarı basın kartı iptal edildi, tepkiler üzerine tekrar aktifleştirildi.

* 7 gazeteci işinden oldu.