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Ekonomi

DİCLE ELEKTRİK'İN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI ANKARA (A.A)

09 Ağustos 2010 21:32

-DİCLE ELEKTRİK'İN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI ANKARA (A.A) - 09.08.2010 - Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'ye bağlı Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'deki yüzde 100 oranındaki hisselerinin özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmeleri başladı. Özelleştirme İdaresi'nde (ÖİB) Başkan Vekili Ahmet Aksu'nun komisyon başkanlığında yapılan ihaleye 9 firma katılıyor. İhalenin başlangıcında ihale usul ve yöntemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Aksu'nun verdiği bilgiye göre, ihalede tüm teklifler ABD Doları cinsinden alınacak, bir tur elemesiz kapalı yazılı teklif alınmasının ardından 4 elemeli tur yapılacak, ardından açık artırmaya geçilecek. Açık artırma, belirlenen başlangıç tutarı üzerinden, açık artırım aralığıyla sürecek.  Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak illerinde faaliyet gösteriyor. Söz konusu elektrik dağıtım şirketinin bölgesinde 4,1 milyar kilovatsaat (KWH) elektrik tüketimi, 1,1 milyon abone ve yüzde 73 oranında kayıp kaçak bulunuyor.

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