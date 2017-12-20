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Ekonomi

Dicle Elektrik kaçak önleme projeleriyle Ar-Ge ödülü aldı

İSTANBUL, (DHA) - DİCLE Elektrik Dağıtım, düzenlenen 3'üncü Enerjide Ar-Ge Çalıştayı’nda ‘Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar Projesi' ile 1'inci  Ar-Ge Başarı Ödülü'nü aldı

20 Aralık 2017 14:06

İSTANBUL, (DHA) - DİCLE Elektrik Dağıtım, düzenlenen 3\'üncü Enerjide Ar-Ge Çalıştayı’nda ‘Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar Projesi\' ile 1\'inci  Ar-Ge Başarı Ödülü\'nü aldı. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, GAZBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan’ın da katıldığı ‘Enerjide AR-GE Çalıştayı’nda, EPDK Ar-Ge Komisyonu tarafından verilen ödüller sahiplerini buldu. 

Dicle Elektrik, ‘Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Azaltılması ve İş Süreçleri’ kategorisindeki ‘Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar Projesi\' ile Ar-Ge Başarı Ödülü almaya hak kazandı. Başarı ödülünü şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay\'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez verdi.

\"DİCLE’Yİ TEŞVİK EDECEK\"

Dicle Elektrik Dağıtım Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, ödüle ilişkin şunları söyledi:

\"Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Ar-Ge Merkezi açma izni alan ilk elektrik dağıtım şirketi olduk. Bu alanda yaptığımız çalışmalarla ödül de aldık. Bu ödül, bizi hizmet bölgemizde daha iyi hizmetler sunma ve yenilikçi düşünceyle çözüm geliştiren bir şirket olmaya daha çok teşvik edecektir.\"

(FOTOĞRAF)

 

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