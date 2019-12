-DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş'NİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ ANKARA (A.A) - 09.08.2010 - Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'ye (TEDAŞ) bağlı Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'nin özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi 228 milyon dolarla Karavil Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Otom. Pet. Ürün Paz. Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-Ceylan İnşaat ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubu verdi. Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu'nun komisyon başkanlığında yapılan nihai pazarlık görüşmesinde ilk olarak kapalı elemesiz teklifler alındı. Elemesiz turda en yüksek teklif 150 milyon dolar oldu. Daha sonra elemeli yazılı turlara geçildi. 4 tur olarak gerçekleştirilen elemeli yazılı turların ilk turunda iki eşit teklif gelmesi nedeniyle eleme gerçekleşmedi. Bu turda en yüksek teklif 190 milyon dolar oldu. Birinci eleme turunda Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. elenirken, en yüksek teklif 205 milyon dolar oldu. İkinci elemeli turunda Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. çekilirken, en yüksek tutar 215 dolara çıktı. Üçüncü elemeli turda ise Cengiz Elektrik Toptan Satış A.Ş elindi, en yüksek tutar ise 220 milyon dolar oldu. Dördüncü eleme turunda da IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. elendi. Daha sonra açık attırmaya geçildi. Açık artırmada başlangıç tutarı 225 milyon dolar, artırım aralığı ise 1 milyon dolar olarak belirlendi. Açık artırmanın ilk turunda Eti Gümüş A.Ş.&Söğütsen Seramik Sanayi İnşaat Madencilik İthalat İhracat A.Ş. Ortak Girişim Grubu, İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.-Rosse Enerji İnşaat A.Ş. Ortak Girişim Grubu ve Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş. çekilirken, bu turda en yüksek teklif 227 milyon dolar oldu. İkinci turda Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin çekilmesiyle Karavil Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Otom. Pet. Ürün Paz. Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-Ceylan İnşaat ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubu 228 milyon dolar en yüksek teklifi vermiş oldu. -5,8 MİLYAR DOLARLIK GELİR- Bugün gerçekleştirilen 4 elektrik dağıtım şirketi ihaleleriyle toplam 5 milyar 760 milyon dolarlık gelir elde edildi. Söz konusu 4 dağıtım şirketinin işletme hakkı devir sözleşmeleri 2036 yılına kadar geçerli olacak. Şu anda piyasada 6 özel elektrik dağıtım şirketi 26 ilde faaliyet gösteriyor ve piyasanın yüzde 28'ini oluşturuyor. Bunlara ihalesi tamamlanan ancak devri gerçekleşmeyen 6 şirket daha ilave edildiğinde 12 özel elektrik dağıtım şirketi 51 ilde faaliyette bulunacak ve özel sektörün payı yüzde 44'e ulaşmış olacak. Söz konusu şirketlere bugün ihalesi gerçekleştirilen 4 elektrik dağıtım şirketi de eklendiğinde 16 özel elektrik dağıtım şirketi 63 ilde faaliyette bulunacak ve piyasada özel sektörün payı yüzde 75'lere ulaşacak.