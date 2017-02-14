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Dicle Belediyesine kayyım atandı

Dicle Kaymakamı Alpaslan Kılıç, belediye başkanvekili olarak görevlendirildi

14 Şubat 2017 01:36

Diyarbakır’ın DBP’li Dicle Belediyesine, İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile Diyarbakır Valiliği tarafından kayyım atandı. Böylece DBP'li 9 il, 58 ilçe, 8 belde belediyeye kayyım atanmış oldu. 

İlçe Kaymakamı Alpaslan Kılıç, belediye başkanvekili olarak görevlendirildi. Kılıç’a görevlendirme yazısının bu akşam saatlerinde gönderildiği öğrenilirken, Kılıç’ın göreve yarın başlayacağı bildirildi.

Bu görevlendirmeyle birlikte kentte kayyım atanan belediye sayısı 10’a yükseldi. Merkez Sur ile Silvan belediyelerine 11 Eylül 2016’da, Hani Belediyesine 5 Ekim 2016’da, Büyükşehir Belediyesine 1 Kasım 2016’da, merkez Yenişehir ile Kayapınar belediyelerine 7 Aralık 2016’da, Kulp Belediyesine 23 Ocak 2017’de, Kocaköy Belediyesine 6 Şubat 2016’de, Lice Belediyesine ise 10 Şubat 2017’de görevlendirme yapılmıştı.

 

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