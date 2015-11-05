T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır Dicle'de çatışma: 1 şehit

Elazığ'ın Arıcak ilçesi ile Diyarbakır'ın Dicle ilçesi arasında kalan bölgede, Valilik kararıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

05 Kasım 2015 18:04

Elazığ Valiliği’nin kararıyla bugün sabah 05.30 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen, Elazığ’ın Arıcak ilçesi ile Diyarbakır’ın Dicle ilçesi arasında kalan bölgede düzenlenen operasyonda uzman çavuş Beytullah Tercan şehit oldu, 1 astsubay da yaralandı

DHA'nın haberine göre, bu sabah erken saatlerde hava destekli düzenlenen operasyonlar sırasında Görüse Dağı kesiminde güvenlik güçleri ile PKK arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 astsubay ile 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı askerlerden uzman çavuş Beytullah Tercan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralı astsubayın tedavisi ise sürüyor. Çatışmaların yaşandığı operasyonlar sırasında 1 PKK'lının da hayatını kaybettiği belirtildi. Bölgede çatışmalar yer yer sürüyor.

Şehit uzman çavuş Beytullah Tercan'ın Diyarbakır'da yapılacak törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderileceği belirtildi.

ETİKETLER

elazığarıcakdiyarbakırdicleçatışmaoperasyon

İlgili Haberler

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sebebi, Diyarbakır’da yapılan operasyonlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24