Diyarbakır Dicle'de çatışma: 1 şehit

Elazığ Valiliği’nin kararıyla bugün sabah 05.30 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen, Elazığ’ın Arıcak ilçesi ile Diyarbakır’ın Dicle ilçesi arasında kalan bölgede düzenlenen operasyonda uzman çavuş Beytullah Tercan şehit oldu, 1 astsubay da yaralandı

DHA'nın haberine göre, bu sabah erken saatlerde hava destekli düzenlenen operasyonlar sırasında Görüse Dağı kesiminde güvenlik güçleri ile PKK arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 astsubay ile 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı askerlerden uzman çavuş Beytullah Tercan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralı astsubayın tedavisi ise sürüyor. Çatışmaların yaşandığı operasyonlar sırasında 1 PKK'lının da hayatını kaybettiği belirtildi. Bölgede çatışmalar yer yer sürüyor.

Şehit uzman çavuş Beytullah Tercan'ın Diyarbakır'da yapılacak törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderileceği belirtildi.