Dicle Anter'den Fırat'a tepki

Öldürülen yazar Musa Anter'in oğlu Dicle Anter, siyasetçi Abdülmelik Fırat'ın, "Musa Anter cinayetinde sadece JİTEM yok, PKK da var" açıklamasına tepki gösterdi.Fırat'ın asılsız iddialarla gündemi değiştirmeye çalıştığını ileri süren Dicle Anter, Ergenekon davasına müdahil olmak istediğini, ancak talebinin reddedildiğini söyledi. Anter, "Biraz da insan vicdanlı olmalı bu konuda. Çünkü hükümet zaten Susurluk raporunda 'Musa Anter'i öldürmek bir hataydı' demişse bu devletin işlediği bir cinayettir. Burada kullanılmış insanlar Kürt olabilir. Bir cinayetten dolayı kalkıp da PKK'yı suçlamanın anlamı yok" dedi.