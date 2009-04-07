Dicle Anter: Babamın katili Şırnak'ta korucu

17 yıl sonra cinayet dosyası açılan Musa Anter'in oğlu Dicle Anter, 'Katil biliniyor ama önemli olan azmettiricilerin bulunması' diyor



Radikal gazetesinde Ertuğrul Mavioğlu imzasıyla yayımlanan habere göre; Musa Anter’in oğlu Dicle Anter, 17 yıl sonra soruşturma dosyasının yeniden açılmasıyla zamanaşımı süresinin 20 yıldan 30 yıla çıkacağını söyledi. Babasının katili olduğu hem Abdülkadir Aygan’ın itirafları hem de Orhan Miroğlu’nun anlatımlarıyla ortaya çıkan Hamit Yıldırım’ın Şırnak’ta koruculuk yaptığını söyleyen Anter, “Böyle bir tablo karşısında güçsüz kalıyorsunuz” diye konuştu.



Dicle Anter, babasının öldürülmesiyle ilgili dosyanın yeniden açılması konusunda şunları söyledi:

Sevinmeli miyiz bilmiyorum: 17 yıl sonra soruşturmanın yeniden canlandırılması konusunda sevinmeli miyiz bilmiyorum. Ergenekon’un birinci iddianamesinde müdahil olmak istedik ama kabul edilmedi. Bu haberin doğru olduğuna inanmak istiyoruz.



Konuşmayanlar



Devletin işlediği cinayet: 17 yıldır bu konuda sesimizi yükseltmek istedik. Kutlu Savaş’ın hazırladığı Susurluk Raporu’nda Musa Anter’in öldürülmesinin hata olarak vurgulanması bu cinayeti devletin işlediğinin itirafıydı. Bu dönem görev başında olan Mehmet Ağar, Doğan Güreş, Ünal Erkan gibi kişilerin de yargılanmasını istedik. Bu kişilerin konuşması lazım, ama konuşmadılar. Şimdi haklarında soruşturma yürütülenler itirafçılar. Ama itirafçılar tek başına bir güç değiller. Azmettiriciler kimdir. Azmettiricilerin kim olduğu büyük bir devlet sırrı mıdır?



Katil biliniyor: Hamit Yıldırım adlı kişinin babamı öldürdüğü kesin. Orhan Miroğlu da söylüyor. Olay sırasında Miroğlu babamın yanındaydı. Bu kişi (Hamit Yıldırım) Şırnak’ta koruculuk yapıyor yıllardan beri. Böyle bir tablo karşısında güçsüz kalıyorsunuz.



Zamanaşımı 30 yıla çıktı



Dicle Anter, zaman aşımı süresinin cinayet dosyasının tekrar açılmasından sonra 30 yıla çıktığını ifade etti. Dicle Anter şöyle konuştu: “Üç yıl sonra zamanaşımı nedeniyle dava ortadan kalkacaktı. Soruşturmanın açılması bu bakımdan olumlu oldu. Şimdi zamanaşımı süresi otuz yıla çıkacak.”



Abdülkadir Aygan’ın ‘Bir savaş mahkemesi oluşturulsun, ben her şeyi orada açıklarım’ dediğini hatırlatan Dicle Anter “Türkiye Aygan’ın iadesini istiyor ama iadenin ne kadar yararlı olacağından kuşkuluyum. Burada susturulabilir. Bu sadece bizim acımız değil, Türkiye’nin acısıdır. Eğer çağdaş bir toplum düzeyine erişeceksek, sadece babamın öldürülmesiyle değil, bütün faili meçhul kalmış olaylarla yüzleşilmesinin şart olduğunu düşünüyorum” dedi.

