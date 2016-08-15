Dick Advocaat: Fenerbahçe ile görüşüyorum

Fenerbahçe, önceliğini yabancı teknik adamlara yöneltirken, deneyimli isim arayışları sıklaştı. Sarı-lacivertliler son olarak Hollandalı Teknik Direktör Dick Advocaat ile temasa geçti. Voetbal International'ın haberine göre Hollanda Milli Takımı'ndaki yardımcı hoca görevini bırakan tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etti. Advocaat, Fenerbahçe ile görüştüğünü doğruladı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Hollanda Teknik Direktörü Blind ise, "Onunla sabah saatlerinde konuştum ve ayrılığı doğruladı. Benim için sürpriz oldu" ifadelerini kullandı. Advocaat da aynı kaynağa yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe ile görüşmesini doğruladı.

Hollandalı teknik adam, "Blind'in açıklamalarını anlıyorum ancak sözleşmedeki hükümlere göre hareket ediyorum ve anlayış bekliyorum. Evet, Fenerbahçe ile temas halindeyim..." ifadelerini kullandı.