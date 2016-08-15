Dick Advocaat: Fenerbahçe ile anlaştım

Hollanda Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Dick Advocaat, görevinden istifa etti. Advocaat, Hollanda Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile anlaştığını açıkladı.

Advocaat, Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağını, Türkiye'de böylesine büyük bir kulübü çalıştıracağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Eylül ayında 69 yaşına gireceğini belirten Advocaat, "Benim yaşımda biri için bu harika bir fırsat olacak" dedi..

Hollanda basını, Advocaat'ın yardımcılığını, daha önce Rusya'nın Zenit St. Petersburg takımında birlikte çalıştığı 65 yaşındaki Cor Pot'un yapacağını bildirdi.

Dick Advocaat, Ekim ayında bir daha asla kulüp takımı çalıştırmayacağını açıklamış ve Mayıs ayında Hollanda'nın yardımcı antrenörü olmuştu.

Advocaat bu sabah Hollanda Futbol Federasyonu'na istifasını sundu.

Hollanda Mili Takım Teknik Direktörü Dany Blind, Advocaat'ın kararına şaşırdığını ve hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Advocaat'ın açıklamasına göre federasyon ile yaptığı sözleşmede özel bir madde bulunuyor. Söz konusu maddde, kendisine reddedemeyeceği bir teklif gelmesi halinde Advocaat'ın görevi bırakabileceği hükmünü içeriyor.

Hollanda basınına göre, Laheyli teknik adama "reddedemeyeceği teklif" Fenerbahçe'den geldi.

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vítor Pereira ile yolların ayıran Fenerbahçe, Advocaat'a teklifte bulundu.

Advocaat, Hollanda Milli takımı ile Mayıs ayından bu yana çıktığı üç maçı kaybetmedi.

Portakallar, İrlanda ile 1-1 berabere kalırken, Polonya'yı 2-1 , Avusturya'yı da 2-0 yendi.

1992-1995 ve 2002-2004 yılları arasında Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü olan Advocaat, 1984-1987 ve 1990-1992 yılları arasında yine milli takımda yardımcı antrenörlük yapmıştı.

Advocaat, İngiltere Premier Ligi takımlarından Sunderland'daki teknik direktörlük görevi sonrası geçen yıl bir süre Hollanda'nın Feyenoord'a danışmanlık yapmıştı.

Fenerbahçe'nin kadrosunda, Advocaat'ın yakından tanıdığı Hollandalı milli futbolcular Robin van Persie Ve Gregory van der Wiel de bulunuyor.