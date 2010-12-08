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DICAPRIO'YA BARDAKLI SALDIRIYA 2 YIL HAPİS LOS ANGELES (A.A)

08 Aralık 2010 14:20

-DICAPRIO'YA BARDAKLI SALDIRIYA 2 YIL HAPİS LOS ANGELES (A.A) - 08.12.2010 - Amerikalı film yıldızı Leonardo DiCaprio'ya 5 yıl önce bir partide şarap bardağıyla saldırarak 17 dikiş atılmasına yol açacak şekilde yaralayan kadın 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aretha Wilson isimli 40 yaşındaki kadının avukatı Freddy Sayegh, Los Angeles mahkemesinin dün verdiği kararın ardından yaptığı açıklamada, işlediği suç yüzünden zaten 1 yıldır hapiste olan müvekkilinin hapiste kaldığı süre içinde iyi halinin görülmesi durumunda, 6 ay içinde hapisten çıkabileceğini belirtti.  Sayegh, Kanada vatandaşı müvekkilinin cezasını tamamladıktan sonra Kanada'ya sınırdışı edilmek üzere federal yetkililere teslim edileceğini sözlerine ekledi. Savcılık makamında bir yetkili de  basına yaptığı açıklamada, DiCaprio'nun, davanın sonunda tam bir mahkeme sürecine gidilmeden çözümlenmiş olmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti. Wilson mahkemeye verdiği savunmasında, 17 Temmuzda 2005'te DiCaprio'nun da katıldığı Hollywod Hills'teki bir parti sırasında DiCaprio'ya ''ölümcül silahla saldırma'' suçunu işlediğini kabul etmişti. Mahkemenin geçen yıl yapılan duruşma öncesi oturumunda ifadesine başvurulan bir görgü tanığı, DiCaprio'nun bir arkadaşına sözlü saldırıda bulunan Wilson'un daha sonra elindeki şarap kadehiyle ünlü yıldızın yüzüne vurduğunu bildirdi.  Saldırı sonucu DiCaprio'nun boynuyla kulakları arasında kalan bölgede açılan yaranın kapatılması için 17 dikiş atılması gerekmişti.

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