T24 LogoT24 Logo
Dünya

DİCAPRİO'DAN KAPLANLAR İÇİN BİR MİLYON DOLAR BAĞIŞ LOS ANGELES (A.A)

24 Kasım 2010 13:54

-DİCAPRİO'DAN KAPLANLAR İÇİN BİR MİLYON DOLAR BAĞIŞ LOS ANGELES (A.A) - 24.11.2010 - Amerikalı aktör Leonardo DiCaprio, kaplanların soylarının tükenmesinin önlenmesi çabalarına katkıda bulunmak amacıyla bir milyon dolar bağışta bulundu.  "Titanik" ve "Başlangıç" filmlerinin yıldızı 36 yaşındaki DiCaprio'nun, Şimdi Kaplanları Kurtaralım kampanyası için yıl boyunca birlikte çalıştığı Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na (WWF) bir milyon dolar bağışta bulunduğu belirtildi.    DiCaprio, WWF'nin yönetim kurulu üyesi olarak kısa süre önce Nepal ve Butan'ı ziyaret etmiş, buralarda kaplanların yaşadığı mekanları gezmişti. Ünlü aktörün yaptığı bağışın, avlanmaya karşı çabalar ve kaplanlar için çok gerekli olan ormanların korunması için harcanacağı kaydedildi.  Bu arada Rusya Başbakanı Vladimir Putin de Leonardo DiCaprio'nun kaplanlar için yaptığı bağışı övgüyle karşıladı.  Putin, Rusya'nın ev sahipliğinde St Petersburg'da 13 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla kaplanlar için yapılan toplantıya katılan DiCaprio'nun buraya ulaşabilmek için yaşadığı sıkıntılara değindi.  St. Petersburg'daki toplantıya Bangladeş, Butan, Kamboçya, Çin, Hindistan, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Nepal, Rusya, Tayland ve Vietnam'dan yetkililer katıldı.   

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24