-DİCAPRİO'DAN KAPLANLAR İÇİN BİR MİLYON DOLAR BAĞIŞ LOS ANGELES (A.A) - 24.11.2010 - Amerikalı aktör Leonardo DiCaprio, kaplanların soylarının tükenmesinin önlenmesi çabalarına katkıda bulunmak amacıyla bir milyon dolar bağışta bulundu. "Titanik" ve "Başlangıç" filmlerinin yıldızı 36 yaşındaki DiCaprio'nun, Şimdi Kaplanları Kurtaralım kampanyası için yıl boyunca birlikte çalıştığı Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na (WWF) bir milyon dolar bağışta bulunduğu belirtildi. DiCaprio, WWF'nin yönetim kurulu üyesi olarak kısa süre önce Nepal ve Butan'ı ziyaret etmiş, buralarda kaplanların yaşadığı mekanları gezmişti. Ünlü aktörün yaptığı bağışın, avlanmaya karşı çabalar ve kaplanlar için çok gerekli olan ormanların korunması için harcanacağı kaydedildi. Bu arada Rusya Başbakanı Vladimir Putin de Leonardo DiCaprio'nun kaplanlar için yaptığı bağışı övgüyle karşıladı. Putin, Rusya'nın ev sahipliğinde St Petersburg'da 13 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla kaplanlar için yapılan toplantıya katılan DiCaprio'nun buraya ulaşabilmek için yaşadığı sıkıntılara değindi. St. Petersburg'daki toplantıya Bangladeş, Butan, Kamboçya, Çin, Hindistan, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Nepal, Rusya, Tayland ve Vietnam'dan yetkililer katıldı.