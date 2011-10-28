Dibek: İktidarın cumhuriyetle hesaplaşması

T24/ ANKARA - CHP, hükümetin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı geçit törenlerini iptal etmesini cumhuriyetle hesaplaşması olarak nitelendirdi. CHP Kırklareli Milletvekili, TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Turgut Dibek, yazılı açıklamasında, Başbakanlık'ın cumhuriyet bayramına saatler kala yayımladığı bir genelge ile geçit törenlerini iptal ettiğine dikkat çekti.



Son dönemde verilen 40'a yakın şehit ile Van depreminin iptal edilmesinin gerekçesi olarak gösterildiğine dikkat çeken Dibek, "Bu durum milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiren en önemli Ulusal bayramın geçit törenlerini iptal etmeyi gerektirmez. Halkımızın birbirine kenetlenmesi gereken bu zor günlerde kenetlenmeyi sağlayacak milli bayram kutlamalarını iptal etmek halkımızın vicdanında da kabul edilemez" dedi.



"Cumhuriyet Bayramı törenlerine saatler kala yapılan bu iptal iktidarın laik demokratik Cumhuriyetle hesaplaşma fırsatçılığını ortaya koymaktadır" diyen Dibek'in açıklaması şöyle:



"29 Ekim Cumhuriyet Bayramına saatler kala Başbakanlık bir genelge yayımlayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı geçit törenlerini iptal etmiştir. Başbakanlığın bugün Resmi Gazetede yer alan genelgesinde “23 Ekim 2011 tarihinde Van ili ve çevresinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerinin sadece çelenk koyma ve tebrikleri kabul törenleri şeklinde icra edilmesi; tören geçişi, resepsiyon gibi diğer kutlama faaliyetlerinin yapılmaması uygun görülmüştür” denilmiştir. Son zamanlarda 40’a yakın şehit verilmesi, Van’da meydana gelen deprem nedeniyle yüzlerce yurttaşımızın hayatını kaybetmesi tüm Ulusumuzu derinden yaralamıştır. Bu durum milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiren en önemli Ulusal bayramın geçit törenlerini iptal etmeyi gerektirmez. Halkımızın birbirine kenetlenmesi gereken bu zor günlerde kenetlenmeyi sağlayacak milli bayram kutlamalarını iptal etmek halkımızın vicdanında da kabul edilemez. Cumhuriyet Bayramı bugün 13’te kutlanmaya başlayan ve 1 buçuk gün kutlanan tek bayramımızdır. Cumhuriyet Bayramı törenlerine saatler kala yapılan bu iptal iktidarın laik demokratik Cumhuriyetle hesaplaşma fırsatçılığını ortaya koymaktadır."