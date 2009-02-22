'Dibe yakın olduğumuza ilişkin hiçbir işaret yok'

Ünlü spekülatör George Soros, yaşanan mali krizin Büyük Buhran’dan daha kötü olduğunu, yakında bir çözüm olacağına ilişkin bir işaret bulunmadığını söyledi.



Dünya mali sisteminin dağıldığını belirten Soros, yakında bir çözüm olacağına ilişkin bir işaret bulunmadığını da belirterek mevcut durumla Sovyetler Birliği’nin çöküşü arasında benzerlik kurdu.



Columbia Üniversitesi’ndeki bir yemekte yaptığı konuşmada, George Soros, Lehman Brothers kuruluşunun iflas etmesinin piyasa sisteminin işlemesinde bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Soros, "Mali sistemin çöküşüne tanıklık ettik. Sistem yaşam destek cihazına bağlandı ve hâlâ bağlı. En dibe yakın olduğumuzun hiçbir işareti yok" diye konuştu.



Soros’un değerlendirmesinin, ABD Başkanı Barack Obama’nın yakın ekonomi danışmanı olan Paul Volcker’ın aynı toplantıda yaptığı analizlere paralel olması da dikkat çekti. Paul Volcker, dünyadaki sanayi üretiminin ABD’deki sanayi üretiminden daha hızlı düştüğünü söyledi. Eski FED Başkanı olan Volcker, "Büyük Buhran dönemi dahil, herşeyin bütün dünyada böyle hızla ve birlikte düştüğü bir zamanı hatırlamıyorum" dedi.

