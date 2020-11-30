DİB: 28 günlük tam kapanma gerekli

T24 Haber Merkezi

Bağımsız bir platform olarak kurulan Demokrasi İçin Birlik (DİB), artan Koronavirüs vakaları sonrası acil bir çağrı yayımladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) öncülüğünde bir birliktelikle salgının yönetilmesi gerektiğini belirten DİB, 28 günlük kapanma gerektiğini açıkladı.

Kapanma sürecinde halkın ihtiyaçlarını karşılayacak hazırlıkların yapılması gerektiğinin altını çizen açıklamada, çalışanların işten çıkarılmasının yasaklanması ve ücretli izin talep edildi. Ayrıca evden çalışanlar için bir mesai düzenlemesi yapılması istendi.

Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarının halktan alınmaması istenirken, kredi borçlarının ertelenmesi gerektiği de belirtildi.

Koronavirüs aşısının hızlıca sipariş edilmesi gerektiğini anlatan açıklamada, bütün vatandaşların aşıdan ücretsiz faydalanması gerektiği söylendi. Özel hastanelerin salgının sonuna kadar kamulaştırılması ve sağlık çalışanlarının şartlarının iyileştirilmesi ifade edildi.