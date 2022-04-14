DİAYDER yöneticilerine yeni dava: 'Güveni kötüye kullanmak' suçundan 7 yıla kadar hapisleri istendi

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (DİAYDER) Başkanı Ekrem Baran, eski başkan Mehmet Şimşek ve sayman Rıza Oğur hakkında "Güveni kötüye kullanmak" suçlamasıyla 7'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. DİAYDER Başkanı Baran İçişleri Bakanlığı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başlattığı özel teftişe dayanak gösterilen DİAYDER davasında tutuklu bulunuyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, DİAYDER'in yöneticileri hakkında “terör örgütü PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü” iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı. İddianamede, İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan denetimde, DİAYDER'e ait 22 Mayıs 2009 tarihli evrak kayıt defteri, işletme hesabı defterinde tutulması gereken kayıtların olmadığı belirtildi. Kayıtların tutulmamasının Dernekler Kanununun ihlal edilmesi anlamına geldiği belirtilen iddianamede, dernek gelirleri, alındı belgeleri veya bu belgelerin kaybolduğuna dair zayi belgesi başvurusunun da denetim sırasında sunulmadığı bildirildi.

104 bin TL giderin geçerli belgesi yok

Derneğin banka hesabının ve ayrı bir kasasının bulunmadığı, dernek paralarının sayman Rıza Oğur tarafından muhafaza edildiği ifade edilen iddianamede, alındı belgeleri ile toplam 129 bin lira gelir elde edildiği kaydedildi. Gider kalemlerinden 10 bin 797 liranın belgesinin bulunduğu, bir sonraki yıla devreden 14 bin 872 lirayla birlikte toplam 25 bin 669 lira düşüldükten sonra, geriye kalan 104 bin 376 lira tutarındaki gider kalemlerine ilişkin geçerli bir harcama belgesinin ibraz edilmediği belirtildi.

Dernek yöneticileri "bilmiyoruz" dedi

İddianamede ifadesi yer alan eski Başkan Mehmet Şimşek, 2012-2015 yılları arasında görevde olduğunu, 2015 yılından sonra başkanlığı Ekrem Baran'a devrettiğini, bu tarihten itibaren sadece kağıt üzerinde dernek üyesi olduğunu anlattı. Bu nedenle gelir ve giderler hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığını belirten Şimşek, mali kayıtların kim tarafından tutulduğunu bilmediğini söyledi.

Sanık DİAYDER Başkanı Ekrem Baran ise 2009 yılında derneğe üye olduğunu, 2016 yılında ise başkan olarak görev yaptığını ifade etti. Derneğin mali kayıt ve defterlerini Rıza Oğur'un tuttuğunu, raporda belirtilen 104 bin 376 TL'lik gider kalemlerine ilişkin evrakları kendisinin düzenlemediğini belirtti.

Sanık Rıza Oğur savunmasında, dernekten 2019 yılında istifa ederek ayrıldığını, bağışlar ve diğer gelirlerle ilgili defterleri, dernekte isimlerini bilmediği genç çocukların tuttuğunu söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.

İddianamede, soruşturma dosyasına giren raporda derneğin belgelerinin eksik olduğu, bağış paralarının dernek kasasında olmadığı, nereye harcandığına dair bir belgeye de ulaşılamadığı belirtildi.

Sanıkların Dernekler Kanunu'na muhalefet ederek 'Güveni kötüye kullandıkları' belirtilen iddianamede, Dernek Başkanı Ekrem Baran, eski dernek başkanı Mehmet Şimşek ve sayman Rıza Oğur'un 1'er yıldan 7'şer yıla kadar hapsi istendi. (DHA)