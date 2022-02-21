İçişleri Bakanlığı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başlattığı özel teftişe dayanak gösterilen 8’i tutuklu 23 imamın yargılandığı DİAYDER davasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, imam Enver Karabey'in tahliyesini DİAYDER Başkanı Ekrem Baran'ın da aralarında bulunduğu 7 kişinin ise tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi.

Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) Başkanı Ekrem Baran'ın da aralarında bulundu 8'i tutuklu 23 imamın 3,5 ile 15'er yıl arasında değişen oranlarda hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması İstanbul Çağlayan’daki 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

Gazete Duvar’dan Ferhat Yaşar’ın haberine göre, imam Fevzi Barış, yazılı savunmasını heceleyerek okudu. Mahkeme başkanı anlamada güçlük çekince, suçlamaları teker teker, tekrarlayarak sordu. Buna rağmen avukatlar tercüman talep etmedi.

İmam İbrahim Yalın, savunmasında, "Evime baskın düzenledi. Benim çocuklarımın psikolojileri bozuldu. Ben polislere çocuklar var dediğimde, bana 'sana silahla bir tane vururum görürüsün' dedi. Biz hiç bir şey yapmamamıza rağmen bizi tutukladınız" dedi.

İmam Lütfü Büyükel ise savunmasında şunları söyledi: "2013'ten beri fahri imamlık yapıyorum. Gözaltına alınıp İstanbul'a gelene kadar neden gözaltına alındığımı bilmiyordum. İnsan olduğum için bu vaazları verdim. Bana kimden emir alıyorsun dediler. Örgütten talimat alıyoruz gibi lanse ettiler. Ben kimseden emir almam din konusunda. Ne devlet ne de örgüt. Bu kimsenin haddi değildir. Güya ben örgütün sivil sorumlusuyum. Ben Muş Malazgirt'teyken Kandil ile arasında kaç kilometredir? Aynı gece nasıl kandile gidip gelebilirim. Bunu araştırın. Eğer Kandil ile bir bağlantım varsa, devlet olarak bunu ortaya çıkarın. Benim alnım açık başım diktir. Ev baskını ve o sırada bize yapılanlar, söylenenler nedeniyle çocuklarımın psikolojileri hâlâ bozuktur. Onları hastaneye götürme imkanım da yok.”

Savcı, 7 kişinin tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi

Mütalaasını açıklayan savcı, imam Enver Karabey'in tahliyesini istedi. DİAYDER Başkanı Ekrem Baran ve 6 kişinin ise tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi. Mahkeme bir saat ara verdi.