Diaspora protokollere tepkili

Ermeni diasporasının, Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişki kurulması ve geliştirilmesine ilişkin imzalanan protokollere tepkili olduğu bildirildi.



Merkezi Erivan'da bulunan Arminfo ajansının haberine göre, İsveç'teki Ermeni Federasyonu Başkanı Vahagn Avediyan, söz konusu protokollerin Ermenistan ile diaspora arasındaki ilişkileri "parçaladığını" ifade ederek, "protokollerin imzalanmasından sonra, diasporanın atacağı ilk adım, Ermenistan'ı finanse etmeyi durdurmaktır" dedi.



Protokollerin imzalanmasının gecikmesiyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avediyan, "gecikmenin, Ermenistan'ın kendi tutumunda değişiklikler yaptığı, bu şekilde diasporaya Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesi sürecinden vazgeçtiği görüntüsü vermesinden kaynaklandığını" söyledi.



Protokollerin daha sonra her iki ülke parlamentoları tarafından da onaylanmasının beklendiğini söyleyen Avediyan, "bu sürecin Ermenistan için iyi sonuç vermeyeceğini" savundu.



Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) Başkanı Ken Hachikian da Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesini öngören protokollerin "tek taraflı" olduğunu savunarak, "üzücü olmasına rağmen bunun Türkiye'nin başarısı olduğunu" dile getirdi.



"ANCA ile ABD'deki tüm Ermenilerin adalet için mücadelelerini bundan sonra da sürdüreceklerini" söyleyen Hachikian, "Türkiye'nin bu protokollerden 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarına karşı çıkmasına imkan vermeyeceklerini" söyledi.



Hachikian, "Biz Ermeni halkının haklarını ve Yukarı Karabağ'ın bağımsızlığını her hal ve şartta koruyacağız" şeklinde konuştu. Aşırı Ermeni kuruluşlarından "Hay Dat" derneği Kudüs Temsilcisi Georgette Avagian ise diasporanın susmayacağını ve gereken neyse yapacaklarını belirterek, "Bundan sonra bizim için 24 Nisan ile 10 Ekim matem günüdür, çünkü bugün biz tarihi topraklarımızı kaybettik, soykırımın tanınması meselesi de toz oldu" şeklinde konuştu.



Avagian, "Biz, yüz yıldır Türkiye'ye karşı mücadele veriyoruz, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz" dedi.