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Spor

Diarra Real Madrid ile anlaştı

İspanyol basını, Real Madrid'in Portsmouth'da forma giyen Fransız oyuncu Lassana Diarra ile prensipte anlaştığını iddia etti.

17 Aralık 2008 02:00


İspanyol basını, Real Madrid'in Portsmouth'da forma giyen Fransız oyuncu Lassana Diarra ile prensipte anlaştığını iddia etti.

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'in, Portsmouth'un Fransız futbolcusu Lassana Diarra ile prensipte anlaştığı belirtildi.

İspanya medyasında yer alan haberlere göre Real Madrid, İngiltere Premier Lig takımlarından Portsmouth'un orta saha oyuncusu Diarra ile 10 milyon Euro'ya anlaştı.

Haberlerde, imzanın 2 gün içinde atılacağı iddia edildi.

Real Madrid, geçirdiği ameliyat nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Malili futbolcu Mahamadou Diarra'nın yerine orta alan oyuncusu arayışına girmişti.

23 yaşındaki Diarra, Le Havre'de başladığı profesyonel futbol hayatına, Chelsea ve Arsenal'ı da sığdırdı, Fransa milli takımının formasını da 16 kez giydi.

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