-DİA'NIN SOL KASIĞINDA YIRTIK TESPİT EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 24.10.2010 - Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı derbi maçta sakatlanan futbolcularından Issiar Dia'nın sol kasığında yırtık, Mamadou Niang'ın ise kaburgasında zedelenme tespit edildi. Kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık, derbi maçın ardından Kadıköy Acıbadem Hastanesi'nde kontrolleri yapılan iki futbolcunun durumlarıyla ilgili olarak kulübün internet sitesinden açıklama yaptı. Karanlık'ın Dia ve Niang'ın durumlarıyla ilgili açıklaması şöyle: ''Çekilen MR sonucu Dia'nın sol kasık bölgesinde yırtık belirledik. Maç sonrası göğsünde ağrı şikayeti bulunan Niang'ın çekilen filminde ise sol kaburga bölgesinde darbeye bağlı zedelenme tespit ettik. Konulan teşhislerin ardından her iki oyuncumuzun da tedavisine hemen başladık.''