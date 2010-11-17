Diana’nın yüzüğüyle evlenme teklif etti

T24 - İngiltere’de tahtın ikinci varisi olan Prens William, sekiz yıllık sevgilisi Kate Middleton ile sonunda nişanlandı.





Çift dün kameraların karşısına çıktıİngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William, 8 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Kate Middleton’la gelecek yıl evleniyor. William’ın babası Prens Charles’ın resmi rezidansı Clarence House’tan dün yapılan açıklamaya göre, çift geçen ay Kenya’ya yaptıkları seyahat sırasında nişanlandı ve gelecek ilkbahar ya da yaz aylarında Londra’da evlenmeye karar verdi.



Kabine alkışlarla kutladı

Prens William dün yeni nişanlısıyla basına poz verirken ona annesi Prenses Diana’nın yüzüğünü verdiğini söyledi. “Bu sayede onun da bu törenin bir parçası olmasını istedim” dedi. Çiftin evlenme kararı hem kraliyet ailesi hem de hükümet tarafından coşkuyla karşılandı. Kraliçe İkinci Elizabeth, “çok mutlu” olduğunu açıkladı. Prens Charles da “Uzun zamandır bu günün provasını yapıyorlardı” dedi. Başbakan David Cameron “ülkemiz için büyük bir gün” dedi. Cameron, haberi kabine toplantısı sırasında aldığını ve bakanların sıralarına vurarak bunu kutladığını söyledi.



‘Saraya girmek zor olacak’

Aristokrat bir aileden gelmeyen Kate Midlleton, dün basının soruları üzerine kraliyet ailesine katılmasının “zor bir proje olduğunu”söyledi. Prens William ise “Evlenmemiz için doğru zamandı, çok mutluyum” yorumunu yaptı.

Kate Middleton’ın evlenince hangi sıfatı alacağı ise şimdiden tartışma konusu oldu. Eğer seneye evlendiklerinde Kraliçe Elizabeth hala iktidarda olursa Prens’e Dük ya da Lord ünvanı verilerek Kate’in de Düşes olması sağlanacak.



Diana’nın ünvanını alacak

Ancak Prens William’ın babası Charles kral olduğunda Prens William otomatikman Galler Prensi unvanını alacak. Böylece Kate Middleton da Prenses Diana gibi Galler Prensesi olacak.

Her ikisi de 28 yaşında olan Prens ve Middleton, St Andrews Üniversitesi’nde eğitim aldıkları sırada tanışmışlardı. Çiftin birlikte olduğu, 2005 yılında birlikte İsviçre’ye kayak tatiline gitmeleriyle ortaya çıkmıştı. İkili, 2007 yılında kısa bir süreliğine ayrıldıktan sonra yeniden bir araya gelmişti. Çiftin son dönemde resmi davetlere sık sık birlikte katılması evlilik dedikodularının artmasına neden olmuştu.



