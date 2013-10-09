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Dünya

'Diana hamile olduğu için öldürüldü'

Prenses Diana’yı kurtarmaya çalışan doktorun Diana’nın rahminde 6-10 haftalık fetus bulmuş. İngiliz basını bu iddia üzerine 'Diana’nın Gizli Bebeği' başlıklı haberler yapmaya başladı

09 Ekim 2013 10:42

Prenses Diana’nın şüpheli ölümünü son günlerde sürekli manşet yapan İngiliz tabloid gazeteleri, son olarak 36 yaşındaki Prenses'in Müslüman sevgilisi Dodi Fayed’den (42) hamile olduğu için öldürüldüğü iddiasını manşete taşıdı.

Prenses Diana’yı kurtarmaya çalışan doktorun Prenses Diana’nın rahminde 6-10 haftalık fetus bulduğuna dikkat çeken Daily Star, “Diana’nın Gizli Bebeği” manşetli özel haberinde “Diana öldürüldü çünkü Dodi’nin bebeğini doğuracaktı” iddiasına yer verdi.

Diana’nın Paris’te kaldırıldığı Pitié Salpetriere Hastanesi’nde görevli doktorun fetus teşhisinin yeni bir kitapta yazıldığı kaydedildi.

 

Yasadışı mumyalandı

 

Prenses Diana’nın vücudunun hamileliği ortaya çıkmasın diye yasadışı mumyalandığını iddia eden yazar Alan Power, Prenses Diana Komplosu’nu anlatırken radyolojist Dr. Elizabeth Dion ve hemşire Jocelyn Magellan‘ın doğmamış bebeği fark ettiklerine dikkat çekti.

 

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