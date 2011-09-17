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Spor

Diamond League'in Brüksel ayağı tamamlandı ANKARA (A.A)

17 Eylül 2011 14:59

-Diamond League'in Brüksel ayağı tamamlandı  ANKARA (A.A) - 17.09.2011 - Diamond League'in Brüksel ayağı dün gece yapılan yarışlarla tamamlandı. Erkekler 200 metrede Jamaikalı sprinter Yohan Blake, 19,26 ile etabı birinci sırada tamamladı ve bu derecesiyle tüm zamanların en iyi ikinci derecesini elde etti. Bu dalda dünya rekoru, 19,19 ile Usain Bolt'a ait. Erkekler 100 ve 200 metrede dünya rekorlarını elinde bulunduran Bolt ise Brüksel'de 100 metreyi 9,76'da koştu ve sezonun son Diamond League ayağında birinciliği kimseye bırakmadı. İki olimpiyat şampiyonluğu bulunan Etiyopyalı Kenenisa Bekele, 10 bin metre yarışını, 26:43.16 ile sezonun en iyi derecesini elde ederek kazandı. İkinciliği ise 26:43.98 ile kariyerinin en iyi derecesini gerçekleştiren Kenyalı Lucas Kimeli Rotich elde etti. -İki yeni Türkiye rekoru- Brüksel'de piste çıkan iki Türk sporcudan ülke rekoru geldi. Erkekler Cirit Atma branşında yarışan Fatih Avan, ilk denemesinde faul yapmasına rağmen son denemesinde ciritini 84.79 metreye attı ve dünyaca ünlü atletleri geride bırakarak 3. sıraya yerleşti. Avan bu derecesiyle yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Avan, Riga Cup Atletizm Yarışmalarında 84.69 metrelik derecesiyle Olimpiyat A Barajını geçmeyi başarmıştı.  5000 metre erkeler branşında yarışan Polat Kemboi Arıkan da, 13:05.98 derecesiyle Mert Girmalagese'ye ait olan 13:26.14'lük Türkiye rekorunu geliştirdi. Polat, bu derecesiyle Olimpiyat A Barajını geçmiş oldu.

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