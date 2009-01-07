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Spor

Diallo Hacettepe'de

Hacettepe, Sivasspor'un Gineli oyuncusu Mamadou Alimou Diallo'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

07 Ocak 2009 02:00


Turkcell Süper Lig'de zor günler geçiren Hacettepe, Sivasspor'un Gineli oyuncusu Mamadou Alimou Diallo'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

Belçika'nın Lokeren takımından geçen sezon Sivasspor'a transfer edilen 24 yaşındaki stoper, 2007-2008 sezonunda takımında 14 maçta forma giyerken, 2 gol kaydetmişti.

Öte yandan, Hacettepe'nin yeni transferleri Kongolu forvet oyuncusu Patiyo Tambwe ve Hırvat stoper Ante Kulusiç, bugün Ankara'ya geldi. Tambwe, bugün başkentte sağlık kontrolünden geçerken, Kulusiç'in ise Antalya'daki kampta sağlık kontrolüne gireceği öğrenildi.

Ante Kulusiç ve Patiyo Tambwe, kulüp menajeri Tamer Lemi Özbay ile birlikte bu gece uçakla Antalya gidecek ve takımın kampına katılacak.

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