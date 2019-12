-DİALLO: "KIZIM VE BEN HER GÜN AĞLIYORUZ" NEW YORK (A.A) - 28.07.2011 - Eski Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın cinsel tacizine maruz kaldığını iddia eden otel görevlisi Nafissatou Diallo, "kızıyla her gün ağladıklarını" söyledi. Diallo, New York kentinin Brooklyn semtindeki bir kilisede düzenlediği basın toplantısında, "Kızım ve ben 3 aydır her gün ağlıyoruz" dedi. Dünyadaki tüm kadınlar adına cesaretli olmak istediğini belirten Diallo, davanın başından bu yana kendisine destek verenlere teşekkür etti. Diallo'dan önce söz alan avukatı Kenneth Thompson da dünya genelinde tecavüz kurbanı her kadın için mücadele ettiklerini ifade etti. Ülkesi Gine'den göç eden Diallo, 15 yaşındaki kızıyla ABD'de yaşıyor.