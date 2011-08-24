Dıageo, MEY İçki'yi satın alma işlemlerini tamamladı

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MEY içki, Hare ve Maestro için görüşmelere başlayacak



Diageo Avrupa Başkanı Andrew Morgan, düzenlenen basın toplantısında, dinamik ve büyüyen bir piyasa olan Türkiye'nin, Diageo için önemli olduğunu vurguladı.Bugüne kadar distribütörleri aracılığıyla ürünlerini dağıttıkları Türkiye pazarını iyi tanıdıklarını, Türkiye'nin kendilerine önemli fırsatlar sunacağına inandıklarını dile getiren Morgan, sahip oldukları deneyim ve tutkuyla bu pazara geldiklerini söyledi.Bu satın almayla birlikte gelişmekte olan piyasalardaki mevcudiyetlerini de artıracaklarını ifade eden Morgan, ''Türkiye bizim için uzun dönemli stratejik yatırım imkanı sağlıyor. Pazar giderek güçleniyor. Biz buraya uzun süreli geldik'' dedi.Morgan, Mey İçki'nin satış ağı sayesinde markalarını 50 bini aşkın satış noktasına ulaştıracaklarını söyledi.Rakının önemini iyi bildiklerini, ulusal içki olarak görülen rakıyı ürün yelpazelerine katmaktan mutlu olduklarını ifade eden Morgan, ''Biz sadık müşterimizle birlikte Yeni Rakı'nın pozisyonunu daha da güçlendirmek istiyoruz. Rakının özellikle Almanya, Orta Doğu, hatta Çin pazarlarında yaygın olmasını sağlayacağız'' diye konuştu.Türkiye'de alkol piyasasında yapılan düzenlemeleri derinlemesine incelediklerini söyleyen Morgan, şunları kaydetti:''Alkollü içkide Türkiye'nin aslında dengeli bir duruşu olduğunu düşünüyoruz. Türkiye açık bir toplum, toplumun kendi seçimlerini yapmasına müsaade ediliyor. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu bulunuyor, biz de sektörün düzenlemeye tabi olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz alınan kararlara uygun davranacağız. Piyasada dürüst bir oyuncu olacağız. Tüketimde sorumlu davranma konusuna biz de katılıyoruz.''Mey İçki'nin Diageo Avrupa'nın bir parçası olmasından gurur duyduklarını ifade eden Morgan, Mey İçki Üst Yöneticisi (CEO) Galip Yorgancıoğlu ve ekibini görevde tutacaklarını söyledi.Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Morgan, bu satın almanın şirketin dünya stratejisinin bir parçası olduğunu belirterek, bu stratejinin ise satışları artırmak üzerine kurulduğunu, artışların büyük bölümünü de gelişen piyasalardan elde etmeyi hedeflediklerini anlattı.Alkol piyasasında yapılan düzenlemelerin satış sürecinde kendilerine tedirgin etmediğini dile getiren Morgan, Türkiye'nin bu konuda Avrupa ile benzerlik gösterdiğini, sektöre aşırı kısıtlama geleceği yönünde korkuları bulunmadığını söyledi. Morgan, ''Türk Hükümeti bu konuda çok dengeli bir tutum izliyor. Bunun devam etmesini bekliyoruz. Çünkü Türkiye çok sayıda turist çeken bir ülke'' yorumunda bulundu.Mey İçki CEO'su Galip Yorgancıoğlu ise Rekabet Kurulu'nun gerekli izni vermesinin ardından Mey İçki'nin artık Diageo'nun bünyesine katıldığını belirterek, ''Biz bu satışı hem Türk ekonomisinin güçlü yapısına duyulan uluslararası güveni, hem de Mey'in kısa sürede yakaladığı büyüme ve başarısının ulaştığı yüksek değeri kanıtlaması açısından mutluluk verici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz'' dedi.Türk ekonomisinin son yıllarda gösterdiği başarı ivmesi ve güçlü yapıya kavuşmasının bu satın alma işlemine sağlam bir zemin oluşturduğunu dile getiren Yorgancıoğlu, bu satın almanın, uluslararası piyasaların Türkiye'nin yatırım iklimine duyduğu güvenin de bir işareti olarak değerlendirilebileceğinin altını çizdi.Diageo'nun tecrübesinin ve sahip olduğu pazar ağının sadece Mey için değil sektöre ürün sağlayan üreticiler için de büyük fırsatları beraberinde getireceğine inandığını ifade eden Yorgancıoğlu, şunları kaydetti:''Bu durum, bizim mevcut ihracat seviyemizi daha da artırmamıza ve dolayısıyla ekonomimize daha da fazla katkı sunmamızı sağlayacaktır. Diageo'nun Mey'e yaptığı bu yatırım, sektörümüz açısından tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu güç birliğinden doğacak sinerjinin, yeni satış kanalları ve kampanya fırsatlarını beraberinde getireceğine, Türk alkollü içki ürünlerine ve özellikle rakımıza, uluslararası pazarlarda daha fazla ihracat imkanı sağlayacağına inanıyorum.''Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yorgancıoğlu, likör ve cin markalarının satışı konusunda, markalara ilişkin değerleme çalışmasını kısa süre içinde yapacaklarını, yerli ve yabancı alıcılarla görüşmelere başlayacaklarını bildirdi. Yorgancıoğlu, Türkiye'de cin pazarının 1 milyon litre, likörün ise 500-600 bin litre olduğunu belirtti.Pazara ilişkin bir soru üzerine Yorgancıoğlu, şu anda rakı pazarının küçülmeye devam ettiğini, toplam pazarda yüzde yüzde 6-7 civarında düşüş olduğunu bildirdi.Yorgancıoğlu, bu yıl sonuna kadar pazarın bu şekilde seyretmesini beklediklerini, önümüzdeki yıl ise pazarı büyütmeye çalışacaklarını ifade etti.