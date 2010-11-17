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Dünya

DİABET VE KİLO İLACI MEDIATOR KONUSUNDA UYARI PARİS (A.A)

17 Kasım 2010 00:20

-DİABET VE KİLO İLACI MEDIATOR KONUSUNDA UYARI PARİS (A.A) - 16.11.2010 - Fransa sağlık ürünleri güvenliği kurumu, yasaklanmış olan diabet ve kilo ilacı Mediator'un (Benflourex), piyasada bulunduğu 33 yıl boyunca 500 civarında ölümle ilişkili olabileceğini açıkladı.  Kurum, bu ilacı 2006-2009 yılları arasında kullanmış olanların, muhtemel kalp kapakçığı sorunlarına karşı kontrol amacıyla doktora başvurmalarını önerdi.  Benflourex'in Fransa'daki marka adı olan Mediator'u, bu ülkede, 1976'dan, piyasadan çekildiği 2009'a kadar yaklaşık 5 milyon kişinin kullandığı kaydedildi.  Avrupa İlaç Kurumu, geçen yıl bu ilacın toplatılmasına karar vermişti. İlacın diabete karşı etkisinin az olduğu, buna karşı kalp kapakçığında kalınlaşmaya yol açabileceği gerekçesiyle bu karar alınmıştı.  İlaç, diabet hastalarındaki kilo sorunlarına karşı kullanılıyor. İlacın kalp kapakçığında sorun yaratabileceği, 2006'da anlaşılmıştı. İlacı 2006'dan sonra almaya başlayanlar yakından izlenmiş, bunlar arasında, kalp kapakçığı sorunlarından ölenler olmuştu. Bu nedenle, ilacın piyasaya sunulduğu 1976'dan beri, 500 civarında ölüme yol açmış olabileceği tahmini yapıldı.  İlacın üreticisi Servier ise, bu sonuçlara karşı çıkarak, belirli bir veriye dayanmadan tahmin yapıldığını öne sürdü. Servier yaptığı açıklamada, kalp kapakçığı sorununun nüfusun yüzde 2,5'unu zaten doğal olarak etkilediğini, bu riskin, ileri yaşlarda ve diabetle arttığını kaydetti. Açıklamada, elde edilen sonuçların, kalp kapakçığı sorunlarının bir tek sebebi olduğuna dair bir veri oluşturamadığı savunuldu.  

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