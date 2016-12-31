T24 LogoT24 Logo
Spor

Diabate Osmanlıspor'dan Fransa'ya gitti

Sezon başında Bordeaux'dan transfer edilen Cheick Diabate, Osmanlıspor'da fazla forma şansı bulamadı

31 Aralık 2016 12:24

Osmanlıspor, Malili forvet Cheick Diabate'yi Fransa Birinci Ligue 1 ekiplerinden Metz'e kiraladı.

Sakatlığı nedeniyle ligin 16 haftalık ilk bölümünde düzenli forma şansı bulamayan Diabate, sezon sonuna kadar Fransa'nın Metz takımında forma giyecek.

Fransa'nın Bordeaux takımından sezon başında Osmanlıspor'a gelen 28 yaşındaki Malili futbolcu, ligin ilk bölümünde 281 dakika mor-sarılı formayı giyerken gol sevinci yaşayamadı.

Osmanlıspor ile 31 Mayıs 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Diabate, UEFA Avrupa Ligi'nde Steaua Bükreş ile Ankara'da yapılan maçta da bir gol kaydetti.

 

ETİKETLER

OsmanlısporCheick DiabateMetz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24