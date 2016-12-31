Diabate Osmanlıspor'dan Fransa'ya gitti

Osmanlıspor, Malili forvet Cheick Diabate'yi Fransa Birinci Ligue 1 ekiplerinden Metz'e kiraladı.

Sakatlığı nedeniyle ligin 16 haftalık ilk bölümünde düzenli forma şansı bulamayan Diabate, sezon sonuna kadar Fransa'nın Metz takımında forma giyecek.

Fransa'nın Bordeaux takımından sezon başında Osmanlıspor'a gelen 28 yaşındaki Malili futbolcu, ligin ilk bölümünde 281 dakika mor-sarılı formayı giyerken gol sevinci yaşayamadı.

Osmanlıspor ile 31 Mayıs 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Diabate, UEFA Avrupa Ligi'nde Steaua Bükreş ile Ankara'da yapılan maçta da bir gol kaydetti.