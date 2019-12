-DİA UMUT VERDİ İSTANBUL (A.A) - 24.09.2010 - Fenerbahçeli futbolcu Issiar Dia, takım olarak birbirlerine yeni yeni alıştıklarını, çalışmalar devam ettikçe her şeyin daha iyi olacağını ifade etti. Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan röportajda, takımın uzun zamandır istediği sonuçları alamamasını, alışma sürecinin henüz tamamlanmamasına bağlayan Dia, şu ifadeleri kullandı: ''Çok sayıda yeni oyuncumuz var. Birlikte oynamaya takım olarak yeni yeni alışıyoruz. Bence sezon devam ettikçe ve maçlara çıktıkça her şey daha iyi olacak. Arkadaşlarımla birlikte çalışmaya onları anlamaya başladım. Şu an için tabii ki her şey mükemmel değil, ancak çalışmalar devam ettikçe her şey daha iyi olacak. Takım olarak aramızda oldukça iyi bir ambians var. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Teknik ekibimiz ve hocamız da çok iyi ve her şeyin gayet olumlu olduğunu söyleyebilirim.'' Niang ile aynı takımda olmanın kendisi için bir şans olduğunu anlatan Senegalli futbolcu, ''O, Fransa'dan çok iyi tanıdığım ve takdir ettiğim bir oyuncu. Onu tanıyorum, hangi noktalarda güçlü olduğunu biliyorum ve saha üzerinde çok iyi anlaşıyoruz. Uyumumuz takıma da başarı getirecektir'' değerlendirmesini yaptı. Kasımpaşa maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini belirten Dia, ''Elimizden geleni yapmamız ve taraftarımıza bu maçla birlikte çıkışa geçeceğimizi göstermemiz gerekiyor'' ifadesini kullandı. -''HER ŞEY BEKLENTİLERİMİN ÇOK ÜZERİNDE''- Türkiye ve Fransa'daki futbolu karşılaştıran Senegalli oyuncu, ''Türk futbolunda fazla temas ve darbe var. Pasa dayalı bir oyun oynandığını söyleyebilirim. Fransa'da ise oyun daha doğrudan, daha direkt oynanıyor. Takım arkadaşlarımın yanı sıra buna da alışmaya çalışıyorum'' dedi. Türkiye'deki futbol ortamını da çok beğendiğini anlatan Dia, şunları kaydetti: ''Fransa'daki ve Senegal'deki arkadaşlarıma takımı ve kulübü anlatıyorum. Kulübün, Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu anlatıyorum. Bütün maçlara kazanmak için çıkan, hedefleri büyük olan bir kulüp olduğunu anlatıyorum. Futbol anlamında derbilerin etkisini ve heyecanını anlatıyorum. Futbol adına çok sıcak bir ortam var burada. Doğrusu, buraya gelmeden de bunları bekliyordum. Ancak burada her şey beklentilerimin çok üzerinde.'' İstanbul'da kendisini çok iyi hissettiğini, insanların kendisine karşı tutumu, konukseverliği ve sıcakkanlılığın çok hoşuna gittiğini anlatan Senegalli futbolcu Türkiye'deki yaşamıyla ilgili özetle şunları söyledi: ''Çok şaşırdığım bir şey yok. Türk yemeklerini Fransa'dan biliyordum. Gerçekten çok güzel yemekler. İyi yemek yemeyi severim. Buradaki yemekler harika. Fransa'daki arkadaşlarım ve ailemi özlüyorum. Bunun dışında Türkiye'ye iyi adapte oldum. Türkçe kelimeler öğrenmeye başladım. Bunlar; su, tamam, teşekkür ederim, afiyet olsun, günaydın... İstanbul, kültür dolu bir şehir. Keşfedilmeyi bekleyen birçok şey var. İnsanın hiçbir zaman sıkılmayacağı, çok büyük bir şehir. Ailem buraya yerleşmeyecek. Fransa'da yaşayacaklar ve sürekli gidip gelecekler.''