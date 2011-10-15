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Spor

Dia, trafik kazası geçirdi İSTANBUL (A.A)

15 Ekim 2011 16:17

-Dia, trafik kazası geçirdi İSTANBUL (A.A) - 15.10.2011 - Fenerbahçeli futbolcu Issiar Dia, trafik kazası geçirdi. Takımının bu sabah yapacağı antrenmana katılmak için evinden ayrılan Senegalli futbolcunun, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrollünü kaybettiği aracıyla trafik kazası yaptığı bildirildi. Dia'nın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, ''Issiar Dia, bu sabah evinden antrenmana gelirken yağış ve kaygan zemin dolayısıyla bir trafik kazası geçirdi. Futbolcumuzun sağlık durumu iyi. Kendisine geçmiş olsun diyoruz'' denildi.

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