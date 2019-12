-DİA OYUN TARZINI ANLATTI İSTANBUL (A.A) - 22.07.2010 - Fenerbahçe'nin yeni transferi Senegal asıllı Fransız futbolcu Issiar Dia, ofansif bir oyuncu olduğunu belirterek, hücum hattının her bölgesinde oynayabildiğini söyledi. FB TV'de katıldığı programda soruları yanıtlayan Dia, oyun tarzı hakkında şunları kaydetti: ''Ofansif bir oyuncuyum. Hücum hattının hem sağında, hem solunda, hem de forvetin ortasında oynarım. Birebir mücadeleyi çok seviyorum. Adam geçmeyi seviyorum. Defans oyuncularını geçmeyi severim. Umarım bunları Fenerbahçe'de de gösteririm. Ancak sağ açıkta, sağ kanatta oynamayı tercih ediyorum. Geçen sezon Nancy'de sağ kanatta başarılı oldum, bu sene de Fenerbahçe'nin sağ kanadını güçlendirmek için transfer edildim. Umarım burada da başarılı olurum.'' Çok süratli ve bire birde etkili olduğunu belirten Fransız futbolcu, ''Ancak her forvet, her ofansif oyuncu gibi, ben de defansif yönlerimi zayıf görüyorum. Bunları geliştirmek için Nancy'de olduğu gibi Fenerbahçe'de de çalışacağım'' dedi. Her türlü oyun taktiğine adapte olabileceğine ifade eden Dia, ''Kapalı defanslara karşı adam eksiltebilirim. Geniş alanda ise süratimi kullanırım. Bunların her ikisinde de etkili olabilirim. Fenerbahçe'nin başarısı için elimden geleni yapacağım. Bazı maçlarda defansif anlamda zorluk çekebilirim, ama tavsiyelere açık bir insanım'' diye konuştu. Fransa'nın önemli takımlarından teklif almasına rağmen Fenerbahçe'yi tercih ettiğini anlatan Dia, ''Fenerbahçe, ne Marsilya, ne Bordeaux, ne Paris Saint Germain, ne de Monaco gibi bir takım. Onlardan daha büyük bir takım ve her sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde olan bir takım. Avrupa'nın büyüklerinden olan bir takımda forma giymek istiyordum. Fenerbahçe, Fransa'da çok iyi biliniyor. Şampiyonlar Ligi'nde bulunan ve büyük takımları yenme kapasitesi olan bir takım. Teklif gelince çok heyecanlardım ve bildiklerim de burada pekişti'' diye konuştu. Türk futbolunun çıkışta olduğunu dile getiren Issiar Dia, ''Büyük turnuvalarda her zaman yer alan bir takım, yarı final, çeyrek final oynayan bir takım. Büyük oyuncuları var. Türk oyuncuların teknik kapasitesi yüksek. Bazı ülkelerde futbol sadece topa vurmakla alakalıdır ama Türkiye'de futbol, oyunu geliştirmek adına oynanıyor'' ifadelerini kullandı. Senegalli oyuncu El Hadji Diouf'u örnek aldığını ifade eden Dia, ''El Hadji Diouf ülkemizi çok yüksek noktalara taşıdı ve gururlandırdı. Ülkemizin gururunu yükseltti'' dedi.