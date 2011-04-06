-DİA ESKİŞEHİRSPOR MAÇINDA YOK İSTANBUL (A.A) - 05.04.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 9 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Eskişehirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün tek antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen 1,5 saatlik akşam antrenmanında sarı-lacivertliler ısınma ve koordinasyonun ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Sarı-lacivertli ekipte adalesinde yırtık tespit edilen Dia, Eskişehirspor maçında forma giyemeyecek. Çekilen MR'ının sonucunda sol arka alt adalesinde 2. dereceye yakın yırtık tespit edilen Senegalli futbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi. Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Selçuk ve Emre de antrenmana katılmazken, Yobo genel yorgunluk nedeniyle tesislerde özel program dahilinde çalıştı. Selçuk'un bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan yönetiminde çalışıp iğne tedavisi olduğu bildirilirken, durumunun iyiye gittiği kaydedilen Emre'nin de kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı belirtildi. -CANER VE STOCH'U DENEDİ- Teknik direktör Kocaman, yarı sahada yapılan çift kale maçta asların ağırlıklı olduğu kadroda savunmanın solunda Caner'i oynatırken, bu futbolcunun önünde de Stoch'a yer verdi. Kocaman, Emre ve Selçuk'un yokluğunda orta alanda Mehmet Topuz ve Cristian ikilisine yer verirken, diğer takımın sol kanadı Andre Santos ve Uğur'dan oluştu. Fenerbahçe A2 takımından dönen genç futbolcular Okan, Berk ve Hasan takımdan ayrı yenileme çalışmaları yaptı. -KOCAMAN'A DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI- Öte yandan teknik direktör Aykut Kocaman'ın 46. yaş günü nedeniyle antrenman öncesinde tesislerde küçük bir kutlama yapıldığı öğrenildi. Tesis çalışanlarının Kocaman için hazırladığı pastayla yapılan kutlamaya futbolcular da katıldı. Fenerbahçe, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını yarın akşam antrenmanıyla sürdürecek.