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Spor

DIA: ''EN CİDDİ TEKLİF FENERBAHÇE'DEN'' İSTANBUL (A.A) 

22 Temmuz 2010 17:43

-DIA: ''EN CİDDİ TEKLİF FENERBAHÇE'DEN'' İSTANBUL (A.A) - 22.07.2010 - Fenerbahçe'nin yeni transferi Senegal asıllı Fransız futbolcu Issiar Dia, birkaç kulüpten daha teklif aldığını, ancak en ciddi teklifin sarı-lacivertli kulüpten geldiğini söyledi. Dia, FB TV'ye yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin büyük bir takım olduğunu ifade ederek, ''Birkaç kulüpten teklif aldım. En ciddi teklif Fenerbahçe'den geldi. Fenerbahçe'nin çok büyük bir takım olduğunu biliyordum. Bu nedenle hiç tereddüt etmeden teklifi kabul ettim'' dedi.  Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en iyi takımlarından birisi olduğunu herkesin bildiğini kaydeden Dia, ''Her sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ve büyük imkanlara sahip olan bir takıma geldim. Fenerbahçe'nin doğru tercih olduğunu biliyorum'' diye konuştu.  Fransız futbolcu, sarı-lacivertli takımdan Alex ve Emre'yi tanıdığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: ''Teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe'de birçok gole imza atmış ve efsane olmuş bir isim. Kadrodan Alex ve Emre'yi daha önceden tanıyordum. Hep birlikte büyük işlere imza atacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe'ye gelmekten dolayı çok mutluyum, umarım taraftarlar sezon boyunca bana destek olurlar.''

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