DiSK’ten AK Parti'ye ‘asgari ücret’ ziyareti

DİSK Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreter Adnan Serdaroğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Aguş ve Seyit Aslan, Meclis’te AKP Grubu’nu ziyaret ederek Grup Başkanı Naci Bostancı ile bir araya geldi. Görüşmede Bostancı’ya DİSK’in asgari ücretin en az 750 TL artırılmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması için hazırladığı rapor sunuldu.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, Türkiye’nin 'asgari ücretliler toplumu'; asgari ücretin ise giderek ortalama ücret haline geldiğine işaret edilen raporda özetle şunlar kaydedildi:

"2021 yılı asgari ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından saptanmış olsa da TBMM tarafından yapılacak yasal değişiklikler ile asgari ücret ile çalışan işçilerin eline geçen nakit miktarın artırılması mümkündür."

"Türkiye’de bütün ücretli çalışanların yüzde 17’sine denk gelen 3.3 milyon işçi, asgari ücretin altında bir ücretle çalışıyor. Asgari ücretin yarısından daha az ücretle çalışan işçi sayısı 1 milyona yakın. Asgari ücret ve altında bir ücretle yaşamını sürdürmek zorunda kalan işçilerin sayısı yaklaşık 7.5 milyondur ve bu sayı bütün çalışanların yüzde 38.3’ünü kapsamaktadır."

"Hükümet 12 yıldır işverenlere bütçeden 5 puan SGK prim desteği sağlıyor. Pandemi döneminde de işçinin SGK prim payı devlet tarafından karşılanmalıdır."

"Brüt asgari ücretten yapılan doğrudan kesinti toplamı 751.6 TL’dir. Dolaylı vergiler dahil brüt ücretin vergi ve kesinti toplamı bin 195,21 TL’yi bulmaktadır. Böylece AGİ dahil işçinin eline geçen net harcanabilir ücret 2 bin 382,29 TL olmaktadır. Bu durumda asgari ücretli bir işçi bir yılın 100 günü vergi ve kesintiler için çalışmaktadır."

"Asgari ücretin tümüyle vergiden muaf tutulması ve asgari ücretliye prim desteği sağlanması halinde asgari ücrete 751.6 TL artış yapılması mümkündür."