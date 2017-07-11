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Spor

Di Marzio: Galatasaray Mariano ile anlaştı

31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, geçen sezon Sevilla formasıyla tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 4 asist kaydetti

11 Temmuz 2017 17:08

Bir süredir Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Sevilla'nın Brezilyalı sağ beki Mariano için bir teyit de İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'dan geldi. Transfer iddialarındaki titiz çalışmalarıyla bilinen SkySport muhabiri Di Marzio, Galatasaray'ın 31 yaşındaki sağ bek ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını söyledi.

Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibe futbolcunun bonservisi için 4.6 milyon Euro ödeyeceği de iddialar arasında. 31 yaşındaki sağ beki 2015-16 sezonunda Fransa'nın Bordeaux takımından transfer eden Sevilla, bonservis için 3.5 milyon Euro ödemişti.

31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, geçen sezon Sevilla formasıyla tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 4 asist kaydetti.

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