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Spor

Di Maria rekor fiyata Manchester United'a transfer oldu

Manchester United, Real Madrid'in Arjantinli yıldızı Angel Di Maria'ya 59.7 milyon sterline transfer etti

27 Ağustos 2014 00:53

Manchester United resmi Internet sitesi aracılığıyla duyurduğu transferle Angel Di Maria’yı kadrosuna kattı.

Real Madrid’e 59.7 milyon pound ödeyecek olan Manchester United, Arjantinli oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ödenen bu rakam İngiltere futbol tarihine geçti ve bir oyuncu için ödenen en yüksek rakam oldu.

Manchester United’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Di Maria, “İspanya’da güzel zamanlar geçirdim ve benimle çok sayıda kulüp ilgilendi. Ama sadece Manchester United için Real Madrid’i bırakırdım. Louis van Gaal fantastik bir teknik adam, zaten kazandığı başarılarla da bunu kanıtladı. Kulüpteki herkesin takımı tekrar en üst seviyeye çıkarması için gösterdiği vizyon ve kararlılık beni çok etkiledi. Forma giymek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Teknik direktör Louis van Gaal ise Di Maria dünya çapında bir orta saha olduğunu ifade ederken, “Ama daha da önemlisi bir takım oyuncusu. Onun doğuştan gelen yeteneklerinden hiç kimsenin şüphesi yok. Çok hızlı ve sol ayağını çok iyi kullanıyor. Driplingleri, rakiplerini geçmesini izlemek gerçekten büyük keyif. Takım için harika bir takviye” diye konuştu.

 

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