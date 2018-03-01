Di Maria, PSG'yi yarı finale uçurdu

Fransa Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Paris Saint-Germain, Marsilya'yı Edinson Cavani ve Angel Di Maria'nın iki golüyle 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Fransa Ligue 1'de fırtına gibi esen Paris Saint-Germain, kupada da yoluna kayıpsız ilerliyor. Parc des Princes'de ağırladığı güçlü rakibini üstün oyunuyla kupanın dışına atan Paris ekibi, Arjantinli yıldızı Angel di Maria'nın 45. ve 48. dakikalarda, Edinson Cavanin'de 81. dakikada attığı gollerle 3-0 mağlup ederek yarı final biletini aldı.