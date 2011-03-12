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DHP'NİN KAPATILMASI DAVASI DÜŞTÜ  ANKARA (A.A)

12 Mart 2011 12:12

-DHP'NİN KAPATILMASI DAVASI DÜŞTÜ  ANKARA (A.A) - 12.03.2011 - Demokratik Halk Partisinin (DHP) kapatılması istemiyle açılan dava, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 108. maddesinin iptal edilmesi nedeniyle düştü. Anayasa Mahkemesi, partinin Anayasa'nın 68. maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı eylemleri nedeniyle temelli kapatılması, partinin kapatılmasına beyan ve faaliyetleriyle neden olanların 5 yıl süreyle bir başka siyasi partinin kurucusu, yöneticisi, deneticisi ve üyesi olamaması talebiyle açılan davanın kararı Resmi Gazetede yayımlandı. Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın, Demokratik Halk Partisinin kapatılması istemiyle açılan davanın, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 108. maddesinin iptal edilmesi nedeniyle düşmesine oybirliğiyle karar verildi. Söz konusu madde, ''Bir siyasi partinin kapatılması için dava açıldıktan sonra o partinin yetkili organı tarafından verilen kapanma kararı, Anayasa Mahkemesinde açılmış bulunan kapatma davasının yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukuki sonuçlara hükmedilmesine engel değildir'' hükmünü içeriyordu.

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