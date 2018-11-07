DHMİ: Ekim ayında 18,7 milyon yolcuya hizmet verildi

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) DEVLET Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), Türkiye genelinde Ekim ayında 18,7 milyon yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. 2018\'in 10 aylık rakamlarına göre hizmet verilen toplam uçak trafiğinin üst geçişler dahil, 1 milyon 731 bin 048, toplam yolcu trafiğinin ise direkt ve transit yolcular dahil 182 milyon 709 bin 862 olarak gerçekleştiği bildirildi.

DHMİ Genel Müdürlüğü, 2018 yılının Ekim ayına ait havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2018 yılı Ekim ayında, havalimanlarına iniş ve kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 75 bin 583, dış hatlarda ise 61 bin 332 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği ise 42 bin 384 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 179 bin 299\'a ulaştı.

18 MİLYON 722 BİN 210 YOLCU TAŞINDI

Ekim ayında Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 9 milyon 210 bin 319, dış hat trafiği ise 9 milyon 498 bin 847 oldu. Toplamda Ekim\'de direkt transit yolcularla birlikte yolcu trafiği 18 milyon 722 bin 210 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği de Ekim ayı itibarıyla toplamda 347 bin 982 tona ulaştı.

ATATÜRK VE SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANLARINDA EKİM AYI İSTATİSTİKLERİ

İstanbul Atatürk ve İstanbul Sabiha Gökçen havalimanlarındaki hareketlilik ekim ayında da devam etti. İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği, iç hatta 1 milyon 640 bin 485, dış hatta ise 4 milyon 356 bin 309 olmak üzere toplamda 5 milyon 996 bin 794 olarak gerçekleşti.

2018 YILI EKİM SONU İTİBARİYLE GERÇEKLEŞME RAKAMLARI

Ayrıca 2018 Yılı Ekim Sonu itibariyle 10 aylık gerçekleşme rakamlarına göre ise, Türkiye genelinde hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler dahil 1 milyon 731 bin 048, toplam yolcu trafiği direkt ve transit dahil 182 milyon 709 bin 862, yük trafiği ise 3 milyon 257 bin 642 tona ulaştı.