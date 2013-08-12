DHMİ, hava trafik kontrolörleri alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, sınavla görev yeri taşra olan 12 Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve 106 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alacak. Başvuru için geçerlilik yılı 7-8 Temmuz 2012 tarihli KPSSP3 türünden en az 70 puan alması şartı aranacak. Ayrıca, www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği'nde yazılı diğer özel şartlar aranacak.

Sınava girmek isteyen adaylar; genel müdürlükten veya web sitesinden (www.dhmi.gov.tr) temin edecekleri aday başvuru formunu doldurarak ve 2 Eylül 2013 tarihine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'na şahsen veya posta yoluyla ulaştıracak.

Sınav sonuçları www.dhmi.gov.tr adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacak.