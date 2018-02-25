DHMİ Genel Müdürü Ocak: Karadeniz Bölgesi'nde yolcu artışı yüz güldürdü

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Karadeniz bölgesi için yolcu trafiğinin yüz güldürücü olduğunu belirterek, Trabzon, Ordu-Giresun ve Samsun Çarşamba Havalimanları\'nda yaşanan yolcu artışına ait rakamları twitter hesabından paylaştı. Funda Ocak bildiriminde Karadeniz bölgesinde hareketli bir yıl yaşadıklarını ifade ederek şu paylaşımda bulundu.

\" 2017 yılında havalimanlarımızda uçak ve yolcu trafiğindeki artışlar yüz güldürücü. Karadeniz Bölgemizde de iç ve dış hat yolcusu bakımından hareketli bir yıl yaşandı. Bu sevindirici tablonun kanıtı olan bölgenin üç önemli havalimanına ait verileri hatırlatmak istiyorum sizlere.Trabzon Havalimanında yolcu trafiği, 2016 yılına göre, iç hatlarda % 10,1 artışla 3.949.383, dış hatlarda ise % 59,1 artışla 200.202 olmak üzere, toplam yolcu trafiği geçen yıla göre %11,7 artışla 4.149.585 oldu. Ordu-Giresun Havalimanı yolcu trafiği, 2016 yılına göre, iç hatlarda % 41,8 artışla 1.102.319, dış hatlarda ise % 337,6 artışla 83.488 olmak üzere, toplam yolcu trafiği geçen yıla göre % 48,9 artışla 1.185.807 oldu.

Samsun Çarşamba Havalimanı 2017 yılında bakım çalışmaları nedeniyle 3 ay uçuşlara kapatılmıştı. Bu nedene bağlı olarak uçak ve yolcu trafiği düşmesine rağmen yolcu trafiği, iç hatlarda 1.133.169, dış hatlarda ise 38.364 olmak üzere, toplam yolcu trafiği 1.171.533 olarak gerçekleşti.\"