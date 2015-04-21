DHMİ Başmüdürü Erdoğan'a Twitter'dan seslendi: Canımsın ya!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Antalya Başmüdürü Osman Serdar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da kendisine ait hesaptan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Canımsın ya' diye seslenirken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile dalga geçen capsleri 'Yazık ya' diye dolaşıma soktu.

Emre Baylan’ın DHA’da yer alan haberine göre, Osman Serdar, ülke gündemiyle eş zamanlı ilerleyen mesajları, gündeme kendince yaklaşımlarıyla dikkat çekti. IŞİD militanlarının Musul Başkonsolosluğu baskınında rehin aldığı 49 çalışanın kurtarıldığı operasyonu, 'Oğluyla halay çekerek' kutlayan ve fotoğrafları 21 Eylül'de Twitter'dan yayımlayan Serdar, 'Rehine operasyonu, yeni Türkiye adına başlayan kutlu yürüyüşün ilk adımıdır. Sevincimizi oğlumla halay çekerek kutladık' mesajını paylaştı.

DHMİ Başmüdürü Serdar, Twitter duvarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AKP'yi desteklemek için hazırlanan 'caps'leri bolca retweetlerken, Erdoğan'a 'Allah'ın ülkemize bahşettiği lütfusun sen' diye seslendi. Fırsat buldukça Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sevgisini Twitter'dan dile getiren Osman Serdar, Erdoğan fotoğraflı 'Allah başımızdan eksik etmesin', 'Tayyip Erdoğan'ı sevmemek mümkün mü?' paylaşımları da yaptı. Osman Serdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askere aşure dağıtırken çekilmiş bir fotoğrafını, 'Canımsın ya' diyerek paylaşıma soktu.

'Dünyanın 7 harikası var ama Türkiye'nin tek harikası var Recep Tayyip Erdoğan' diyerek sevgisini ilan eden Serdar'ın, Türkiye'nin seçim atmosferine girmesiyle CHP ve MHP'yi hedef alan tweetleri arttı. Önce Fethullah Gülen, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin birlikte hazırlanan bir capsini 'Yorumsuz' yazarak paylaşan müdür, bir evin çatısında 'Ne püskevit ne Gandi oyum Ak Parti' yazısının bulunduğu fotoğrafı 'Canım Karadeniz insanı' diyerek dolaşıma soktu.

Osman Serdar, 16 Nisan günü ise Erdoğan ve eski Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün karşılaştırıldığı bir fotoğrafı 'Yorumsuz' olarak tweetledi. Fotoğrafta tekerlekli sandalyede bulunan bir kadının yanında diz çöken Erdoğan için 'El öpersen diktatör olursun' yazısı yer alırken, İnönü'nün ayağına kapanan biriyle aynı karede yer aldığı fotoğrafta ise 'CHP'ye göre ayak öptürürsen Milli Şef' yazısı yer aldı.

Serdar'ın dikkat çeken paylaşımlarının hedefi ise CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu oldu. Serdar, CHP liderinin bir pencere kenarına oturmuş görünen ve altında '8 Haziran 2015 Balkon Konuşması' yazılı capsi 'Yazık ya' diye paylaştı. Serdar, CHP'nin seçim beyannamesini eleştiren fotoğraflı tweetleri paylaşmayı da ihmal etmedi.